Bu ülke için yeminimiz var

MHP'nin 3 gün süren Konya kampı dün sona erdi. Kapanış konuşmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi: 2007'de TBMM'de yapılması gereken Cumhurbaşkanı seçiminin önüne, 367 toplantı yeter sayısı takozu koyan sorumsuz ve ahmaklar aslında sistemsel değişimin önünü açmışlardır. CHP, eli kanlı aydınlıkçılar, askeri müdahale için açık veya örtülü çağrı yapan demokrasi dışı gruplar, kanayan yara haline gelmiş fiili sancının bir numaralı failleri olarak tarihe geçmişlerdir. 'Rejim değişiyor' diye yaygara koparan süfliler önce kendilerinin vurgun yemiş ve de hiçbir şeye benzemeyen ahlaklarını değiştirmeyi denemelidirler. CHP'sinden HDP'sine, ÖDP'sinden Perinçekgillere, PKK'sından FETÖ'süne kadar kim ne yaparsa yapsın, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma hakkına operasyon yapamayacaklardır".
TEŞKİLATA ÇAĞRI
Bahçeli, parti teşkilatına da çağrıda bulundu: Bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilemeyecektir. Bu nedenle 16 Nisan'da 'evet' diyoruz. Sizlerden beklentim, referandum süresince vatandaşlarımızı kapı kapı gezip evet tercihimizi anlatmanızdır. Milli beka için bu işe girdiğimizi paylaşınız. Bizim şahsa veya partiye değil, Türkiye'ye 'evet' dediğimizi söyleyiniz. Bu ülke için yeminimiz vardır. Bu yeminin gereğini yapalım, 16 Nisan'da 'evet'diyelim. Bu yemini tutalım...
RUSYA'YA TEPKİ
Bahçeli, El- Bab'taki Rus bombasıyla şehit olan akserlerle ilgili de konuştu: Rusya askerimizi şehit ediyor. Sonra da 'pardon'la geçiştiriyor. Rusya'nın maksadı nedir, ne yapmaya çalışmaktadır...
EL-BAB'A GİRERİZ!
Silah Sanayicileri, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya pompalı tüfek hediye etti. Silahı eline alıp poz veren Devlet Bahçeli "Şimdi El Bab'a girebiliriz" ifadelerini kullandı.
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