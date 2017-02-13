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Bayan peruk tutuklandı

Bayan peruk tutuklandı
Bursa'da sürekli peruk değiştirerek 13 milyon liralık vurgun yapan Arzu Mertgil (38), adaletten kaçamadı. Peruk takarak kılık değiştiren , 'saadet zinciri' benzeri 'Ponzi' adı verilen yöntemle vurgun planı yaptı. Sürekli peruk takıp kılık değiştirerek şehir şehir dolaşan Mertgil, "çok para kazandırma" vaadiyle tanıştığı insanlardan para topladı. Daha sonra topladığı 13 milyon lirayla kayıplara karıştı. Skandal ise dolandırılan 60'ya yakın kişinin soluğu karakolda almasıyla ortaya çıktı. Her sonrası kullandığı 18 perukla birlikte yakalanan Mertgil, gözaltına alındı. Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Mertgil'in değişik peruklarla kılıktan kılığa girerek çekildiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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