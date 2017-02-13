Başkanlık sistemi belediye modeli

Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarına referandum süreci için yapacakları çalışmaları anlattı. "Referandumile getirilensistem,aslında sizin yıllardır uyguladığınızmodelin aynısı" diyen Yıldırım, "Şimdibelediyedeki başkanı ve meclismodelini tüm Türkiye'ye getiriyoruz.Vatandaşımız zaten bu yönetimmodelini çok iyi biliyor. Referandumçalışmaları sırasında kendinizin seçimsürecini ve belediye meclisi sürecinianlatın. Başkanlık sistemini sizyaşıyorsunuz" dedi.
KAFA KARIŞTIRIYORLAR
Türkiye'de rejimin değişmediğini, sadece hükümet modelinin değiştiğini vurgulayan Yıldırım'ın, "Milletinkafasını karıştırmaya gerek yok.Başkanlık sistemini siz yaşıyorsunuzve hizmetlerin ne kadar daha hızlıve sağlıklı vatandaşa gittiği ortada.Muhalefetin kafa karıştırmasına izinvermeyin" dediği öğrenildi.
En yüksek oy hedefi yüzde 85 ile Konya'dan geldi. Kayseri yüzde 80 "evet" istedi. Kahramanmaraş'tan yüzde 70, İstanbul'dan yüzde 60, Ankara'dan da yüzde 62 oy bekleniyor.
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