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belediye modeli

Başkanlık sistemi belediye modeli
Başbakan , belediye başkanlarına referandum süreci için yapacakları çalışmaları anlattı. "Referandum ile getirilen sistem, aslında sizin yıllardır uyguladığınız modelin aynısı" diyen Yıldırım, "Şimdi belediyedeki başkanı ve meclis modelini tüm Türkiye'ye getiriyoruz. Vatandaşımız zaten bu yönetim modelini çok iyi biliyor. Referandum çalışmaları sırasında kendinizin seçim sürecini ve belediye meclisi sürecini anlatın. Başkanlık sistemini siz yaşıyorsunuz" dedi.

KAFA KARIŞTIRIYORLAR
Türkiye'de rejimin değişmediğini, sadece hükümet modelinin değiştiğini vurgulayan Yıldırım'ın, "Milletin kafasını karıştırmaya gerek yok. Başkanlık sistemini siz yaşıyorsunuz ve hizmetlerin ne kadar daha hızlı ve sağlıklı vatandaşa gittiği ortada. Muhalefetin kafa karıştırmasına izin vermeyin" dediği öğrenildi.

En yüksek oy hedefi yüzde 85 ile Konya'dan geldi. Kayseri yüzde 80 "evet" istedi. Kahramanmaraş'tan yüzde 70, İstanbul'dan yüzde 60, Ankara'dan da yüzde 62 oy bekleniyor.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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