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Baba şefkati

’ın büyük kısmı kontrol altına alındı. ’ın kaçtığı bölgedeki çocuklar ise ’in koruması ile büyük sevinç yaşadı. li gençler, Türk askerine çay ikram etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi...

Baba şefkati
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden 'nın 173'üncü gününde, neredeyse tamamen 'dan atıldı. Operasyon kapsamında DEAŞ'a ait 207 hedef gün boyunca karadan ve havadan vuruldu, 42 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Kabaşin ve Baaza bağlantıları tamamen kesildi. El-Bab ile Münbiç arasında bulunan karayolu, tamamen ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. El Bab'ın en kritik noktalarından sayılan silolar da tamamen ele geçirildi. Son bir çırpınışla Mehmetçik'e karşı bombalı araçla saldırmak isteyen DEAŞ'ın zırhlı aracı etkisiz hale getirilirken, askerler imha ettikleri bu arabayla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Mehmetçik, bölgeden kaçan ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlarda bulunan yöre halkıyla da zafer pozları verdi. Babaları DEAŞ tarafından öldürülen El-Bab'lı çocuklar Mehmetçik'i büyük sevinçle karşılarken, Türk askeri El Bab'da Suriyeli çocukların hatırını kırmayıp beraber fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşan Mehmetçik, aynı zamanda "Kurtarmak için girdiğin bir ülkede çocuklar seni selamlıyorsa, o davanın haklı bir dava olduğunu işte o zaman anlarsın" notunu da paylaştı.

Sınır ötesinde tarihe geçen bir operasyon yapan Mehmetçik, bölge halkını huzurla buluşturuyor.


* Mehmetçik, El Bab'da imha ettiği DEAŞ'ın bomba yüklü aracını bu şekilde görüntüledi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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