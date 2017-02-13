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Baba feryat

Baba feryat
Sakarya'nın ilçesinde yaşayan Birol Geniş 10 yıl önce Rus Anastasia Samoylova ile Japonya'da evlendi Çiftin Yasemin Alisa (9) ismini verdiği kızları dünyaya geldi. Rus Samoylova, 3 yıl önce kızlarını alıp Rusya'ya gitti. Bu süre içinde eşi ile hiç görüşmedi. Ardından Türkiye'ye geri geldi. İkili boşandı. Mahkeme çocuğun velayetini babaya verdi. Ancak küçük kız 6 Şubat'ta ortalıktan kayboldu. Kızını eski eşinin kaçırdığını iddia eden baba Geniş, "Eski eşim, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 09.45'te okuluna gitmiş. İlk tenefüste çocuğu alarak yoldan geçen otobüse binip Adapazarı'na gitmişler. Otobüs kamera kayıtlarında zaten tüm bunlar gözüküyor. Tek istediğim kızımın biran önce bulunarak bana teslim edilmesi" dedi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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