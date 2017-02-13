Yol Durumu
  1. Lahit nöbeti
  2. Asıl korktukları Milletimiz...

Azmin Çınar’ı!

3.5 yaşındayken okuma yazma öğrenen , Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandı. Son sınıfa geçtiğinde felç kaldı. Prof. Dr. Belgin Erhan’ın kaslarına uyguladığı ‘botoks tedavisi’ sayesinde ise yeniden ayağa kalktı

Azmin Çınar’ı!
İstanbul'da yaşayan Arda Çınar, henüz 3.5 yaşındayken okuma yazma öğrendi. 2011 yılında da üniversite sınavına girdi. Sayısalda Türkiye derecesi yaptı. LYS Dil Sınavı'nda ise birinci oldu. Boğaziçi, Koç ve Sabancı üniversiteleri, "Gel bizde oku" diyerek tam burs verdi. O Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etti. Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Çınar, ikinci sınıftayken İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde (KTH) bir dönem eğitim aldı. Buradan da Palantir Teknoloji Şirketi'nin teklifi üzerine ABD'ye giderek staj yaptı. Çınar'ın o dönem aylık maaşı 7 bin 500 dolardı. Bir gün ABD'de yeniden çalışmayı hayal ederek Türkiye'ye döndü. Üniversitede son yılıydı. Ancak tarihler 16 Aralık 2015'i gösterdiğinde hayatı değişti. O gün okul tuvaletinde bir anda yere yığıldı. Beynine pıhtı attı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Hayata tutundu ama sol kolu ve sol bacağı felçli kaldı. Anne babası Nadiye-Özer Çınar, tek çocukları Arda'nın bu sorunla baş edebilmesi için büyük bir mücadele verdi. Genç Arda, Taksim Eğitim Araştırma Fizik Tedavi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Belgin Erhan'a emanet edildi. Dr. Erhan, Arda'nın felçli kaslarını yeniden hareket ettirmek için kasılan noktalara botoks yöntemi uyguladı. Tedaviye kısa sürede cevap veren Arda, tek başına yürümeye başladı. Ayrıca gittiği salsa ve yüzme kurslarıyla da tedavisini pekiştirdi. Bir zamanlar felçli olan sol eliyle bilgisayar karşısına oturdu. On dakikada 560 karakter ve 70 kelime yazmayı başardı. Olaydan önce 130 kilo olan Çınar, 45 kilo da zayıfladı. Prof. Dr. Belgin Erhan, "Arda'nın azmi beni çok etkiledi. Hem el ve kol kaslarına hem de ayak bileği ile ilgili kaslarına botoks yapıldı. Yüzme, egzersiz ve dans gibi etkinliklerle de tedaviyi destekledi" diyerek Arda'nın tedavi sürecini anlattı.

ERHAN ÖZTÜRK
Etiketler: ,
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar