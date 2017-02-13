Azmin Çınar’ı!

3.5 yaşındayken okuma yazma öğrenen Arda Çınar, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandı. Son sınıfa geçtiğinde felç kaldı. Prof. Dr. Belgin Erhan’ın kaslarına uyguladığı ‘botoks tedavisi’ sayesinde ise yeniden ayağa kalktı
İstanbul'da yaşayan ArdaÇınar, henüz 3.5 yaşındayken okumayazma öğrendi. 2011 yılında da üniversitesınavına girdi. Sayısalda Türkiyederecesi yaptı. LYS Dil Sınavı'ndaise birinci oldu. Boğaziçi, Koç veSabancı üniversiteleri, "Gel bizdeoku" diyerek tam burs verdi. OBoğaziçi Üniversitesi'ni tercih etti.Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliğibölümüne girdi. Başarılı bir öğrencilikdönemi geçiren Çınar, ikinci sınıftaykenİsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde(KTH) bir dönem eğitimaldı. Buradan da Palantir TeknolojiŞirketi'nin teklifi üzerine ABD'yegiderek staj yaptı. Çınar'ın o dönemaylık maaşı 7 bin 500 dolardı. Birgün ABD'de yeniden çalışmayı hayalederek Türkiye'ye döndü. Üniversitedeson yılıydı. Ancak tarihler 16 Aralık2015'i gösterdiğinde hayatı değişti. Ogün okul tuvaletinde bir anda yere yığıldı.Beynine pıhtı attı. Hemen hastaneyekaldırıldı. Hayata tutundu amasol kolu ve sol bacağı felçli kaldı.Anne babası Nadiye-Özer Çınar, tekçocukları Arda'nın bu sorunla baş edebilmesiiçin büyük bir mücadele verdi.Genç Arda, Taksim Eğitim AraştırmaFizik Tedavi Bölümü BaşkanıProf. Dr. Belgin Erhan'a emanetedildi. Dr. Erhan, Arda'nın felçlikaslarını yeniden hareket ettirmekiçin kasılan noktalara botoks yöntemiuyguladı. Tedaviye kısa sürede cevapveren Arda, tek başına yürümeye başladı.Ayrıca gittiği salsa ve yüzmekurslarıyla da tedavisini pekiştirdi.Bir zamanlar felçli olan sol eliyle bilgisayarkarşısına oturdu. On dakikada560 karakter ve 70 kelime yazmayıbaşardı. Olaydan önce 130 kilo olanÇınar, 45 kilo da zayıfladı. Prof. Dr.Belgin Erhan, "Arda'nın azmi beni çoketkiledi. Hem el ve kol kaslarınahem de ayak bileği ile ilgili kaslarınabotoks yapıldı. Yüzme, egzersizve dans gibi etkinliklerle de tedaviyidestekledi" diyerek Arda'nın tedavisürecini anlattı.
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