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Ambulansta doğdu!

Ambulansta doğdu!
Kastamonu'nun il merkezindeki İmam Köyü'nde hamile Meryem A.'nın (30) dün sancıları tuttu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada sancıları artan kadına hemen müdahale edildi. Sağlık görevlisi tarafından yapılan müdahaleyle Meryem A. sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebek hastanede tedavi altına alındı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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