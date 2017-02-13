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’da alarmı

Almanya’da gaz alarmı
Almanya'nın kentinde dün paniği yaşandı. Helmut Schmidt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajını kontrol eden güvenlik görevlisinin gözleri yandı. Aynı anda öksürmeye başladı. Ortaya çıkan gazdan yaklaşık 50 kişinin etkilenmesinin ardından havalimanı boşaltıldı. Havalimanından tahliye edilen yolcular, soğuk havaya rağmen dışarıda bekletildi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Gazın havalandırma sisteminden verilmiş olabileceği ifade edilirken, havalimanı yolculara yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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