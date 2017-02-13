Almanya’da gaz alarmı

Almanya'nın Hamburg kentinde dün gaz paniği yaşandı. Helmut Schmidt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajını kontrol eden güvenlik görevlisinin gözleri yandı. Aynı anda öksürmeye başladı. Ortaya çıkan gazdan yaklaşık50 kişinin etkilenmesininardından havalimanıboşaltıldı. Havalimanından tahliye edilen yolcular, soğuk havaya rağmen dışarıda bekletildi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Gazın havalandırma sisteminden verilmiş olabileceği ifade edilirken, havalimanı yolculara yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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