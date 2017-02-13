16 Nisan cevap olacak

Şu anda aslında El Bab, gerek bizim tarafımızdan, gerek Özgür Suriye Ordu (ÖSO) tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette. DEAŞ güçleri tamamı ile El Bab'ı terk etme sürecine girdi.
Bundan sonraki süreçte doğuya yönelik Münbiç ve Rakka olayı vardır. Hedef burada 4-5 bin kilometrekarelik bir terörden arındırılmış güvenli bölgedir.
Bu düşüncelerimi sayın Trump ile de koalisyon güçleri ile de paylaştım. El Bab'tan sonra durmak, böyle bir şey yok. Bir defa El Bab bizim nihai hedefimiz değildir. Bizim nihai hedefimiz DEAŞ'tan bu bölgenin temizlenmesi.
Şu anda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Bunların asıl merkez Rakka. Rakka temizlendiği andan itibaren özellikle bu bölge terörden arındırılmış bir bölge haline gelmiş olacak. Nihai hedef 5 bin kilometrekarelik bir alanı temizlemek.
Bizim Türkiye olarak buradan kalma hedefimiz yok, ayrı bir konu. Nasıl Cerablus temizlendi, kendi insanı yerleşti. Dabık ha keza öyle. Münbiç'de aslında halk yüzde 90 Arap'tır. Şu anda oraya kendi halkı yerleşememiştir. PYD ve YPG orayı işgal etmiş vaziyette.
Bize verilen söz onların boşaltacağıdır, daha boşaltmadı bunlar. DEAŞ, YPG ve PYD'yi boşalttığımız zaman oraya kendi halkı gelip yerleşecektir. Kendi halkı yerleştikten sonra kendi mili ordusu ile buraları güvence altına aldıktan sonra orada kalmamız çok lüks olur.
ANKETLER NE DİYOR
Referandumla ilgili şu anda tabii sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Bazı anketler gelmiyor dersem yalan olur. Tabii ki anketler de geliyor ama asıl anketlerin bize akışı araziye çıkış ile birlikte yoğunlaşacaktır.
Şu anda bir taraftan bizler, şahsım, başbakanımız, ilgili bakan arkadaşlarımız televizyonlarda, meydanlarda bunu anlatmaya başladılar. Yazılı broşürler falan halka ulaştırılmaya çalışılıyor.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE HAREKET EDİYORLAR
Bir tarafta bu ülkeyi bölmeye çalışan bir terör örgütü var. Bölücü terör örgütü ile beraber hareket edenler var. Bölücü terör örgütü 'hayır' diyor. Bizim değerler silsilemiz içerisinde kişi sevdikleri ile birlikte haşrolunacaktır.
Şu anda Kandil'de olanlarla birlikte hareket edenler, onların uzantıları ile birlikte hareket edenler hepsi birden 'hayır' diyor. Benim milletim o Kandil'dekilerle beraber, benim 248 şehidimi şehadete gönderenlerle beraber, 2 bin 193 gazimizi gazi yapan ve devletimiz uçakları ile tankları ile topları ile öldürenler ile beraber hareket etmeyecektir.
Onlara da 16 Nisan'da inanıyorum ki 'evet' demek suretiyle gereken cevabı verecektir. 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. 'Hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El-Bab'tan sonra durmak yok. Hedefimiz, bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi. Bundan sonraki süreçte Münbiç ve Rakka var" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.