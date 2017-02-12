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Yavru köpek operasyonu

Yavru köpek operasyonu
İstanbul 'da bir yavru köpek, 6 gün önce sondaj için açılan 70 metrelik su kuyusuna düştü. İhbar üzerine itfaiye ekipler yavru köpeği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri ise bir insanın giremeyeceği genişlikte olan derin kuyudaki yavru köpeği kurtarmak için bütün yolları denedi. Ellerindeki teknik imkanlarla kuyuya teleskobik kameraları salarak yavru köpeğin yerini tespit etti. Köpeğe su ve yiyecek verdi. Kuyunun ağız genişliğinin çok dar olması nedeniyle nasıl düştüğü araştırılan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ekiplerin yavru köpeği kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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