Yavru köpek operasyonu

İstanbul Beykoz'da bir yavru köpek, 6 gün önce sondaj içinaçılan 70 metrelik su kuyusunadüştü. İhbar üzerine itfaiye ekipler yavru köpeği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri ise bir insanın giremeyeceği genişlikte olan derin kuyudaki yavru köpeği kurtarmak için bütün yolları denedi. Ellerindeki teknik imkanlarla kuyuya teleskobik kameraları salarak yavru köpeğin yerini tespit etti. Köpeğe su ve yiyecek verdi. Kuyunun ağız genişliğinin çok dar olması nedeniyle nasıl düştüğü araştırılan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ekiplerin yavru köpeği kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
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