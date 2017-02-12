Yol Durumu
  1. Referandum tarihi kesinleşti
  2. Milletin dediği olacak

Türkiye’yi tutamazlar

Türkiye’yi tutamazlar
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da belediye başkanlarıyla toplantının ardından 67 tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Arena kapalı spor salonuna geçti. Başbakan Binali Yıldırım, Nisan ayındaki referandum ile birlikte hiçbir vesayet odağının ve hiçbir çılgının ülkeyi artık geriye götüremeyeceğini belirterek "Her daim ileriye bakacağız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Büyük düşünüyoruz, kararımız 'evet' diyoruz. Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi ve ekledi: Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerinin birini de bin 500 yatak kapasiteli şehir hastanesini de Antalya'ya kazandıracağız. Daha fazlasını da yapacağız. Sizler için dağları delip, Alacabel ve Çubuk tünellerini de yapacağız. Bugün Batı çevre yolunu da açıyoruz. Yeter mi, Antalya? (Tribünlerden 'yeter' sesleri üzerine) Niye 'evet' demiyorsunuz? Artık evet zamanı...
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar