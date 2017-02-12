Türkiye’yi tutamazlar

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da belediye başkanlarıyla toplantının ardından 67 tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Arena kapalı spor salonuna geçti. Başbakan Binali Yıldırım, Nisan ayındaki referandumile birlikte hiçbir vesayet odağınınve hiçbir çılgının ülkeyi artık geriyegötüremeyeceğini belirterek "Her daimileriye bakacağız. Daha güçlü bir Türkiyeiçin adım adım yürüyoruz. Büyükdüşünüyoruz, kararımız 'evet' diyoruz.Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşkolsun" dedi ve ekledi: Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerinin birini de bin 500 yatak kapasiteli şehir hastanesini de Antalya'ya kazandıracağız. Daha fazlasını da yapacağız. Sizler için dağları delip, Alacabel ve Çubuk tünellerini de yapacağız. Bugün Batı çevre yolunu da açıyoruz. Yeter mi, Antalya? (Tribünlerden 'yeter' sesleri üzerine) Niye 'evet' demiyorsunuz? Artık evet zamanı...
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