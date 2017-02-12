Türkiye’yi tutamazlar

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da belediye başkanlarıyla toplantının ardından 67 tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Arena kapalı spor salonuna geçti. Başbakan Binali Yıldırım, Nisan ayındaki referandum ile birlikte hiçbir vesayet odağının ve hiçbir çılgının ülkeyi artık geriye götüremeyeceğini belirterek "Her daim ileriye bakacağız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Büyük düşünüyoruz, kararımız 'evet' diyoruz. Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi ve ekledi: Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerinin birini de bin 500 yatak kapasiteli şehir hastanesini de Antalya'ya kazandıracağız. Daha fazlasını da yapacağız. Sizler için dağları delip, Alacabel ve Çubuk tünellerini de yapacağız. Bugün Batı çevre yolunu da açıyoruz. Yeter mi, Antalya? (Tribünlerden 'yeter' sesleri üzerine) Niye 'evet' demiyorsunuz? Artık evet zamanı...