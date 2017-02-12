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Türkiye'den 'ye sert tepki

Türkiye, 'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Türkiyeden Kuzey Koreye sert tepki

'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nin balistik füze fırlatması şiddetle kınandı.

Söz konusu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bunun bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi çabalarına yarar sağlamadığının açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'ye, gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 20:09
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