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ve arasında 4 anlaşma birden

'ın ziyareti sırasında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji ve savunma alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ve Bahreyn arasında 4 anlaşma birden

, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan 'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

4 ALANDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Resmi pasaport sahiplerine vize uygulamayan Bahreyn ile umuma mahsus pasaport taşıyan vatandaşların da vizeden muaf olması için anlaşma imzalandı. Ayrıca, Bahreyn Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bahreyn ile arasında 2017-2019 yıllarında milli eğitim alanında işbirliği anlaşması, savunma alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık imzaladı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 21:46
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