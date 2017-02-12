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a dev adım atıyor

’nin macerası martta başlıyor. Test edilecek malzemeleri uzaya gönderildi. Bakan Arslan, “Türkiye adına uzayda bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi

Türkiye uzaya dev adım atıyor

2023 hedeflerine hızla ilerleyen , tarihinde ilk kez açık ortamında teknoloji geliştirme amacıyla testlere başlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda () yer alan 'ya ait KIBO Uzay Modülü'ne gönderilen teknolojilerinde kullanılacak malzemeler mart sonu ya da nisan başında test düzeneğine yerleştirildikten sonra doğrudan açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Bu yılın sonunda KIBO Uzay Modülü'nden yörüngeye Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu (UBAKSAT) da gönderilecek.

TEKNİK MALZEME GÖNDERİLDİ
Teste tabi tutulacak malzemeler, Japon kargo gemisiyle taşınmış H-IIB i kullanılarak, Japonya Tanegashima Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na 9 Aralık 2016'da gönderilmişti. Mart sonu ya da nisan başında da Türkiye'ye ait malzemeler test düzeneğine yerleştirilerek, açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Yaklaşık 1 yıl uzayda teste tabi tutulacak malzeme, daha sonra tekrar Türkiye'ye getirilecek ve uzayda maruz kaldığı etkiler gözlemlenecek. SABAH'a açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Bu operasyonla uzay çalışmalarında bir ilk gerçekleştirilecek. Uydu teknolojilerimizin geliştirilmesinde kullanılacak bir malzeme, ülkemizden uzaya gönderilerek tekrar Türkiye'ye getirilmiş olacaktır" diye konuştu.

İşbirliği kapsamında, ISS 'de yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'nde Aselsan tarafından geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin atmosfer dışında, açık uzay ortamında testleri kısa süre içerisinde başlayacak.

Bakan Arslan, "Bu hamleyle sadece uydu ve uzaya yönelik malzemeler değil, bilim insanlarımız için uzayda biyolojik deneyler yapma olanağının da önünü açmış oluyoruz" dedi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 11:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Uzayımız Uzayımız

Bu çalışmalarla zaman içinde İnşallah kendi uydu fırlatma istasyonumuzu ve uzaydaki istasyonumuzu da yaparız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2017 15:12
Alp Alp

Dev adım deyince ben Türkiye uydu fırlatma rampasını kuruyor diye düşündüm.Türkiye kendi uydusunu ve uzay istasyonunu bir anönce yapmak için geliştirmeli inşaat sektörünün gelişimine önem verenler birazda bu sektöre önem versinler sanayileşmek için bunlarda önemli yoksa yerimizde sayarız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 12.02.2017 11:52
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