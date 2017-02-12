2023 hedeflerine hızla ilerleyen Türkiye, tarihinde ilk kez açık uzay ortamında teknoloji geliştirme amacıyla testlere başlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'ne gönderilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemeler mart sonu ya da nisan başında test düzeneğine yerleştirildikten sonra doğrudan açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Bu yılın sonunda KIBO Uzay Modülü'nden yörüngeye Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu (UBAKSAT) da gönderilecek.
TEKNİK MALZEME GÖNDERİLDİ
Teste tabi tutulacak malzemeler, Japon kargo gemisiyle taşınmış H-IIB Roketi kullanılarak, Japonya Tanegashima Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na 9 Aralık 2016'da gönderilmişti. Mart sonu ya da nisan başında da Türkiye'ye ait malzemeler test düzeneğine yerleştirilerek, açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Yaklaşık 1 yıl uzayda teste tabi tutulacak malzeme, daha sonra tekrar Türkiye'ye getirilecek ve uzayda maruz kaldığı etkiler gözlemlenecek. SABAH'a açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Bu operasyonla uzay çalışmalarında bir ilk gerçekleştirilecek. Uydu teknolojilerimizin geliştirilmesinde kullanılacak bir malzeme, ülkemizden uzaya gönderilerek tekrar Türkiye'ye getirilmiş olacaktır" diye konuştu.
İşbirliği kapsamında, ISS 'de yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'nde Aselsan tarafından geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin atmosfer dışında, açık uzay ortamında testleri kısa süre içerisinde başlayacak.
Bakan Arslan, "Bu hamleyle sadece uydu ve uzaya yönelik malzemeler değil, bilim insanlarımız için uzayda biyolojik deneyler yapma olanağının da önünü açmış oluyoruz" dedi.
Türkiye uzaya dev adım atıyor
Türkiye’nin uzay macerası martta başlıyor. Test edilecek uydu malzemeleri uzaya gönderildi. Bakan Arslan, “Türkiye adına uzayda bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi
2023 hedeflerine hızla ilerleyen Türkiye, tarihinde ilk kez açık uzay ortamında teknoloji geliştirme amacıyla testlere başlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer alan Japonya'ya ait KIBO Uzay Modülü'ne gönderilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemeler mart sonu ya da nisan başında test düzeneğine yerleştirildikten sonra doğrudan açık uzay ortamında testleri başlatılacak. Bu yılın sonunda KIBO Uzay Modülü'nden yörüngeye Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu (UBAKSAT) da gönderilecek.
kalan karakter 1000
Bu çalışmalarla zaman içinde İnşallah kendi uydu fırlatma istasyonumuzu ve uzaydaki istasyonumuzu da yaparız.
Dev adım deyince ben Türkiye uydu fırlatma rampasını kuruyor diye düşündüm.Türkiye kendi uydusunu ve uzay istasyonunu bir anönce yapmak için geliştirmeli inşaat sektörünün gelişimine önem verenler birazda bu sektöre önem versinler sanayileşmek için bunlarda önemli yoksa yerimizde sayarız.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.