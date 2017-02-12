Trump, Gülen’i Erdoğan’a teslim edebilir

İsrail istihbaratı Mossad'a yakınlığı ile bilinen Debka sitesi, "Suriye ve Irak'ta DAEŞ'in köklerini sökmeye yönelik savaşta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında üçlü bir pakt" olasılığından söz etti ve bu çerçevede Putin'in Trump'a Edward Snowden'ı, Trump'un ise Cuhmurbaşkanı Erdoğan'a teröristbaşı Fetullah Gülen'i teslim edebileceğini iddia etti.

DAEŞ'İN KÖKLERİNİ SÖKME SAVAŞI

Debka, ABD'li NBC News'ın Vladimir Putin'in medyaya gizli verileri sızdırdıktan sonra Moskova'ya sığınan eski NSA analisti Edward Snowden'ı Donald Trump'a teslim etmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberine dikkat çekerek girdiği analizinde bu tür söylentilerin de, "daha geniş bir planın bir parçası" olduğunu, Trump yönetimince Trump, Putin ve Erdoğan arasında "Suriye ve Irak'ta DAEŞ'in köklerini sökme savaşı için üçlü bir pakt" konusundaki "gizli pazarlıklarla ilgili halkın tepkisini ölçmek amacıyla sızdırıldığı gibi gözüktüğünü" öne sürdü.

TERÖRİSTBAŞININ DOSYASI VERİLDİ

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Trump'a Ortadoğu ile yönelik olarak "herhangi bir anlaşma yapılabilmesi için teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesinin şart olduğu söylendiği" iddiasına yer veren Debka, Trump'un ise, Gülen dosyasını "inceleme sözünü verdiğini" ve görüşmenin ardından da "Suriye'deki işbirliğini planlarını" görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret eden CIA Başkanı Mike Pompeo'ya Gülen ile ilgili bir "dosya verildiğini" yazdı.

ORTADOĞU PAKTI

DEBKA, Donald Trump'un "casus" ve "hain" olarak nitelediği Edward Snowden'ı geri almak için Washington'un girişimde bulunduğunu da öne sürdüğü analizinde Snowden'in iadesinin"Ortadoğu'ya yönelik ortak pakt için teşvik" oluşturabileceğini de savundu.

Trump'un "DAEŞ'i tamamen yok ekme" sözünü verirken "çok ciddi" olduğunu söyleyen Debka, Trump'un Ortadoğu için birkaç ordu arasında bir koalisyonu gerektirecek dev bir görev düşündüğünü, bu amaçla müttefik olarak almak istediği ülkelerin "DAEŞ'e karşı ortak mücadelenin yanı sıra Suriye, Irak ve Yemen'deki İran'ın askeri varlığına son verilmesi için bir araya gelmelerini de istediği" gibi iddialarda da bulundu.