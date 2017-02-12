Terliksi kurye!

İstanbuL Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Letonya uyruklu P.R. (29) gözaltına alındı. Genç kadını bir odaya götüren ekipler, bagajında ve üzerinde arama yaptı. Uyuşturucunun gizlendiği yöntem, polisi de hayrete düşürdü. Zanlının bagajını açan ekipler, ajandaların kaplarına ve terliklerinalt lastiklerine zulalanmış paketleri elegeçirdi. Yapılan aramalarda 14 paket halinde toplam 3 kilo 242 gram kokain bulundu.
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