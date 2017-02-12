Televizyon şovu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni projeler üretmek yerine yine şov yapmayı tercih etti. 81 ilin 35'inde milletvekili çıkartamayan partinin genel başkanı olarak yine televizyonda şov teklifinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Uygar insanlar gibi pekala çıkıp televizyonlarda bir araya gelip konuşabiliriz. Onlar da anlatırlar, ben de anlatırım. Evinde rahat çayını, kahvesini içen vatandaş da bizi dinler. Kim, hangi gerekçeyle neyi söylüyor, neyi söylemiyor? Herkes anlatır" dedi. Bu açıklamaları, sosyal medyadaki CHP'liler tarafından da eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevini taşıyamadığına dikkat çekildi.