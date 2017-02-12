Televizyon şovu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,yeni projeler üretmek yerine yine şovyapmayı tercih etti. 81 ilin 35'inde milletvekiliçıkartamayan partinin genel başkanı olarakyine televizyonda şov teklifinde bulundu.Kılıçdaroğlu, "Uygar insanlar gibi pekalaçıkıp televizyonlarda bir araya gelipkonuşabiliriz. Onlar da anlatırlar, ben deanlatırım. Evinde rahat çayını, kahvesiniiçen vatandaş da bizi dinler. Kim, hangigerekçeyle neyi söylüyor, neyi söylemiyor?Herkes anlatır" dedi. Bu açıklamaları, sosyalmedyadaki CHP'liler tarafından da eleştirilenKılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevinitaşıyamadığına dikkat çekildi.
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