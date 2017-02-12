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Son dua

Son dua
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'deki bölgesinde olan Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal memleketi Adana'da, Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi ise Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde toprağa verildi. Şehit Emre Mücahit Topal'ın (26) cenazesi Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirilip, helallik alındı. Topal'ın kamuflaj gömleğini giyen 12 yaşındaki kardeşi Enes, tabuta sarılarak uzun süre bırakmak istemedi. Anne Selma Topal ise oğlunu asker selamı ile uğurladı. Şehidin akrabası olan 3 yaşındaki İkra Betül ve 5 yaşındaki Fatma Çapar'ın da ellerini açıp, dua etmesi görenleri duygulandırdı. Oğlunun tabutunu sırtlayan baba Salih Topal, metanetli durmaya çalıştı. Şehit Topal, Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi. Şehit Topal'ın, izine geldiğinde ailesine, "Ben şehit olacağım. Ölürsem, cenazemi memleketimiz Andırın'a defnedin" diye vasiyet ettiği, ancak ağır kış şartları nedeniyle şehidin bu isteğinin yerine getirilemediği öğrenildi. Öte yandan El Bab bölgesinde şehit olan bir diğer askerimiz Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi de memleketi Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde binlerce kişinin katıldığı törenle defnedildi. Şehidin ikizi Elif ve annesi Ayşe Akkuş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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