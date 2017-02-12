FıratKalkanı HarekatıkapsamındaSuriye'deki El Babbölgesinde şehitolan Uzman OnbaşıEmre MücahitTopal memleketiAdana'da,Tankçı Er ÖmerAkkuş'un cenazesiise Sakarya'nınKaynarca İlçesi'ndetoprağa verildi.Şehit EmreMücahit Topal'ın(26) cenazesiYüreğir İlçesiYenidoğanMahallesi'ndekibabaevine getirilip,helallik alındı.Topal'ın kamuflajgömleğini giyen 12yaşındaki kardeşiEnes, tabutasarılarak uzun sürebırakmak istemedi. Anne SelmaTopal ise oğlunu asker selamı ileuğurladı. Şehidin akrabası olan 3yaşındaki İkra Betül ve 5 yaşındakiFatma Çapar'ın da ellerini açıp,dua etmesi görenleri duygulandırdı.Oğlunun tabutunu sırtlayan babaSalih Topal, metanetli durmaya çalıştı.Şehit Topal, Asri Mezarlık'ta bulunanşehitliğe defnedildi. Şehit Topal'ın,izine geldiğinde ailesine, "Ben şehitolacağım. Ölürsem, cenazemimemleketimiz Andırın'a defnedin"diye vasiyet ettiği, ancak ağır kışşartları nedeniyle şehidin bu isteğininyerine getirilemediği öğrenildi.Öte yandan El Bab bölgesinde şehitolan bir diğer askerimiz SözleşmeliTankçı Er Ömer Akkuş'un cenazeside memleketi Sakarya'nınKaynarca İlçesi'nde binlerce kişininkatıldığı törenle defnedildi. Şehidinikizi Elif ve annesi Ayşe Akkuş, tabutasarılarak gözyaşı döktü.
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