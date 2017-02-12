Sır 'deniz'i

Adana'da 17 yaşındaki Deniz Anatça balkondan düşüp, hayatını kaybetti. Olay Seyhan İlçesi'ne bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 11 katlı Pınar Apartmanı'nın 5'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan Deniz Anatça, önceki gece saat 02.00 sıralarında evlerinin balkonuna çıktı. İddiaya göre genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Gürültü üzerine balkona çıkan anne İlkay ve baba İlker Anatça sinir krizi geçirdi. Genç kız olay yerinde öldü.
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