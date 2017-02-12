Savaş ve şiddet daha çok öne çıktı

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Malta'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak itibariyle devralması nedeniyle, Malta Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, başkonsoloslara hitap etti. Gülpınar "Günümüzde, Avrupa ülkeleri arasında meydana gelen çıkar çatışmaları, Avrupa Birliği mekanizmaları içerisinde savaş ve şiddete başvurulmamaktadır" dedi.
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