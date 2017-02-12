Yol Durumu
  1. Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle bir gol attı ki!
  2. Oktay Vural aylar sonra ortaya çıktı

Savaş ve şiddet daha çok öne çıktı

Savaş ve şiddet daha çok öne çıktı
Malta'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak itibariyle devralması nedeniyle, Malta Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, başkonsoloslara hitap etti. Gülpınar "Günümüzde, Avrupa ülkeleri arasında meydana gelen çıkar çatışmaları, Avrupa Birliği mekanizmaları içerisinde savaş ve şiddete başvurulmamaktadır" dedi.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar