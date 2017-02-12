Reina canisi cezaevinde

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdulgadir Masharipov, tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Esenyurt'ta saklandığı evde 16 Ocak'ta yakalanan Masharipov'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri dün tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Masharipov, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra "anayasal düzeni ortadan kaldırmayateşebbüs etme", "silahlı terör örgütüneüye olma", "nitelikli şekilde birden fazlakişiyi öldürme", "sayı ve nitelik bakımındanvahim olan silah veya mermilerin satın alınması,taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Terörist sorgusunun ardından tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.