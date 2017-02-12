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Reina canisi cezaevinde

Reina canisi cezaevinde
İstanbul 'deki terör saldırısının faili Abdulgadir Masharipov, tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Esenyurt'ta saklandığı evde 16 Ocak'ta yakalanan Masharipov'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri dün tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Masharipov, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Terörist sorgusunun ardından tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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