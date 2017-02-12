Referandum tarihi kesinleşti

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği için bir süreç daha tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan'da yapılacak referandum için takvimi belirledi. YSK Başkanı Sadi Güven, dün itibariyle yurt içinde 55 milyon 336 bin 960, yurt dışında da 2 milyon 929 bin 389 olmak üzere toplam 58 milyon 266 bin 349 seçmen bulunduğunu bildirdi. Yurt içinde yaklaşık 164 bin sandık kurulacağını belirten Güven, oy verme işlemlerinin yurt dışında 27 Mart'ta başlayacağını ifade etti
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