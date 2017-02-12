Peruk düştü vurgun göründü!

Filmlere konu olacak dolandırıcılık polisi bile hayrete düşürdü. Bursa'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 'ponzi yöntemi' ile 13 milyonlira dolandırdığı öne sürülen 38 yaşındaki Arzu M. yakalandı. Sahtecilik ve rüşvet suçlarından aranan Arzu M. görüştüğü kişileri birlikte iş kurma, yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama vaadiyle dolandırdı. Şehir şehir gezen genç kadın bu yöntemle çok sayıda kişiyi kandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler dolandırıcının peşine düştü. Takibe alınan Arzu M. önceki gün düzenlenen operasyonla Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yakalandı. Evinden sahte kimlik, ehliyetve 18 peruk çıkan dolandırıcının 'Ponzi' adı verilen yöntemle insanları tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. İzmir ve İstanbul'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu M.'nin 13 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
Ponzi yönetimi nedir?
Ortalamanın üzerinde getiri sağlayan bir alana yatırım, bir işe ortak olma veya beraber iş kurma, iş imkanı ya da yardım toplama bahanesi ile kişilerden para toplama yönetimi olarak bilinen 'ponzi'yi kullanan dolandırıcılar, sosyo-kültürel durumuna göre değişen senaryolarla mağdurun gönüllü olarak parasını getirip şüpheliye teslim etmesini sağlıyor. Mesela ülkedeki faiz oranı yüzde 3 ise, ponzi oynayan kişi, yatırımcılara yüzde 10 ve daha üzerinde faiz teklif ederek, kazanma hırsına kapılanları bu sayede tuzağa düşürüyor.
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