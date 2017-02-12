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Özgecan unutulmadı

2015 yılında vahşice katledilen , ölümünün ikinci yılında da unutulmadı. Genç kız, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında dualarla anıldı...

Özgecan unutulmadı
Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 11 Şubat 2015'te vahşice katledildi. Katilleri olan 3 sanığa indirimsiz müebbet hapis cezası verildi. Benzer davalara emsal olan 19 yaşındaki Özgecan, Türkiye'deki tüm kadınların mücadelesinin simgesi haline geldi! Evine gitmek isterken katledilen genç kız, dün ölümünün ikinci yılında mezarının başında anıldı. Aslan ailesi, kızlarının mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü. Aslan ailesi ve akrabaları dışında Özgecan'ın mezarını ziyaret eden birçok kişi dualar edip, mezarı üzerine çiçekler bıraktı.

BU ACI HİÇ BİTMEYECEK
Acılarının çok büyük olduğunu söyleyen anne Songül Aslan, şöyle konuştu: "Hiç bitmeyecek, ölene kadar bu acı bitmez. Hiçbir anne ve babanın yüreği yanmasın. 2 yıldır değişen bir şey yok, aynı." Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Özgecan'ı andı. " kızımızın acısı yüreğimizde hale çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı" ifadesini kullandı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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