Özgecan unutulmadı

Üniversite öğrencisi ÖzgecanAslan, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde11 Şubat 2015'te vahşice katledildi.Katilleri olan 3 sanığa indirimsizmüebbet hapis cezası verildi. Benzerdavalara emsal olan 19 yaşındakiÖzgecan, Türkiye'deki tüm kadınlarınmücadelesinin simgesi haline geldi!Evine gitmek isterken katledilengenç kız, dün ölümünün ikinci yılındamezarının başında anıldı. Aslan ailesi,kızlarının mezarı başında dua edip,gözyaşı döktü. Aslan ailesi ve akrabalarıdışında Özgecan'ın mezarını ziyareteden birçok kişi dualar edip, mezarıüzerine çiçekler bıraktı.
BU ACI HİÇ BİTMEYECEK
Acılarının çok büyük olduğunusöyleyen anne Songül Aslan, şöylekonuştu: "Hiç bitmeyecek, ölenekadar bu acı bitmez. Hiçbir anne vebabanın yüreği yanmasın. 2 yıldırdeğişen bir şey yok, aynı." Öte yandanCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanda Twitter hesabından Özgecan'ıandı. "Özgecan Aslan kızımızın acısıyüreğimizde hale çok derin, çok taze.Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelikşiddetin durmaksızın mücadele edilmesigereken bir sorun olduğunu bizlereanlattı" ifadesini kullandı.
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