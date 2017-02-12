Oktay Vural aylar sonra ortaya çıktı

MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli'ninbaşkanlığındayapılan ve partisinin16 Nisan'da yapılacakreferandum için sürdüreceğikampanyanınnasıl yapılacağınında görüşüleceği,genel merkez yönetimorganları ve milletvekillerininkatıldığıtoplantı Konya'dabaşladı. Bir süredirBahçeli'yle arası açıkolan ve muhaliflerinsafında yer alan ancakumduğunu bulamayanOktay Vural'ın dadünkü toplantıya katılmasışaşkınlık yarattı.
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