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aylar sonra ortaya çıktı

Oktay Vural aylar sonra ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yapılan ve partisinin 16 Nisan'da yapılacak referandum için sürdüreceği kampanyanın nasıl yapılacağının da görüşüleceği, genel merkez yönetim organları ve milletvekillerinin katıldığı toplantı Konya'da başladı. Bir süredir Bahçeli'yle arası açık olan ve muhaliflerin safında yer alan ancak umduğunu bulamayan 'ın da dünkü toplantıya katılması şaşkınlık yarattı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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