FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen hakkında örgütün televizyon kanalı Irmak TV'ye söyledikleri sosyal medyada alay konusu olan Yusuf Pekmezci, İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan örgütte kadim abi olarak bilinen Yusuf Pekmezci'nin FETÖ üyeleri arasındaki uyuşmazlıkları çözmesiyle bilindiği öğrenildi. Sözleri kanun gibi kabul edilen Pekmezci için Gülen'in 'Onu üzen beni üzmüş kadar olur' dediği iddia edildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Gıyabi tutuklu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşen örgüt üyelerinden biri olan Yusuf Pekmezci hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yurt dışına firar ettiği düşünülen Pekmezci bugüne kadar yapılan aramalara rağmen yakalanamadı. FETÖ'nün İzmir'deki karargahı olarak kabul edilen Yamanlar Kolejinin yıllar önce yapılan açılışında Fetullah Gülen ile birlikte yer alan Pekmezci'nin örgüt içindeki görevi çok farklı. İzmir tarihi Kemeraltı Çarşısı Leblebici Han'da züccaciye dükkanı bulunan Pekmezci aralarında uyuşmazlık bulunan ve anlaşamayan örgüt üyelerini işyerinde ağırlayarak arabuluculuk yapıyor. İzmir'de esnaf olan ve örgütte kadim abi olarak bilinen Pekmezci'nin sözlerinin kanun gibi kabul edildiği, bu nedenle sorunları çözen kişi olarak bilindiği öğrenildi.

ÜNLÜ FUTBOLCULARLA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bazı milli futbolcularla birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Pekmezci'nin örgütün üst düzey gruplarıyla ilgilendiği belirtildi. Geçtiğimiz aylarda İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ zanlılarının evlerinde yapılan aramalarda eski milli futbolcu Arif Erdem ile Emre Belözoğlu, Hakan Ünsal ve Ahmet Yıldırım'ın Pekmezci ile çekilmiş fotoğrafları ele geçirilmişti. FETÖ elebaşısı ile Kazakistan ve Güney Afrika gibi ülkeleri ziyaret ettiği belirtilen Pekmezci'nin Pensilvanya'da görüştüğü Gülen ile bazı kararlar aldıktan sonra bunları bizzat il imamlarına anlattığı iddia edildi. Pekmezci'nin önemli işadamları ve tanınmış kişilerle Bergama Akın İpek Yurdu, Akyazılı Derneği ve Şifa Üniversitesi'de sohbet toplantıları yaptığı belirtildi.

OĞLU SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ!

Ege Bölge İmamı Bekir Baz'ın bile üzerinde yer alan, örgütte söz sahibi olan Pekmezci'nin örgütte yer alan istediği kişiyi anında görevden alabildiği bildirildi. Manevi büyük abi olarak da bilinen Pekmezci örgüt elebaşısı ile görüşebilen kişilerden biri. Fetullah Gülen'in onun için, 'Yusuf Pekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur' dediği öne sürüldü. Pekmczci'nin öz oğlu Alaaddin Pekmezci'nin deşifre olmamak için mahkeme kararıyla soyadını Şahin olarak değiştirdiği iddia edildi.



SABAH