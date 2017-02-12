Ne olur eşimi kurtarın

Bodrum'da dün korkunç bir kaza yaşandı. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosiklet sürücüsü Mustafa Kurcan, eşiyle birlikte yolun karşısına geçen NerminTürkmenpınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Türkmenpınar, ağır yaralandı. Eşi Ali Türkmenpınar ise kazanın ardından şoka girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkmenpınar, "Ne olureşimi kurtarın" diye feryat etti. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın hastaneyekaldırılırken, motosikletsürücüsü ifadesi alınmak üzerekarakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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