Bodrum'da dün korkunç bir kaza yaşandı. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosiklet sürücüsü Mustafa Kurcan, eşiyle birlikte yolun karşısına geçen Nermin Türkmenpınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Türkmenpınar, ağır yaralandı. Eşi Ali Türkmenpınar ise kazanın ardından şoka girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkmenpınar, "Ne olur eşimi kurtarın" diye feryat etti. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.