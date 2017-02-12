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Nazi tiyatrosu

Nazi tiyatrosu
Almanya'nın Hessen eyaletinde yer alan Erlensee Belediyesi, FETÖ'nün darbe girişiminin anlatıldığı "Gözyaşı Geceleri-Son Kale Türkiye" adlı gösteriye şiddet ve nefret içerdiği iddiasıyla izin vermedi. Programın organizasyonunu yapan Türk ekip, "Belediye Başkanı bizi bir kere arayıp 'Bu programın içeriği nedir, nasıl bir tiyatrodur' diye sormadı" dedi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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