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Musluk hırsızı yakalandı

Musluk hırsızı yakalandı
Konya'da emniyet güçleri cami şadırvanlarından ve tatlı su çeşmelerinden muslukların çalındığını öğrendi. Hırsızın yakalanması için harekete geçildi. İncelenen kamera görüntülerinde zanlının, Mustafa A. Olduğu belirlendi. 65 musluk çaldığı tespit edilen Mustafa A. yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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