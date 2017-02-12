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'de büyük operasyon!

'de, bölücü terör örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle , ve ilçelerindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dev operasyon: 9 bölgede sokağa çıkma yasağı!

'in , ve ilçelerindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe, Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli ile Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde 'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içerisindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununca saat 06.00'dan itibaren Sulakdere, Aytepe, Yardere, Ahmetli, İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 10:31
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