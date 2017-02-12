Yol Durumu
  1. Yavru köpek operasyonu
  2. Özgecan unutulmadı

Kuzu kulağı!

Kuzu kulağı!
Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde besicilik yapan Ali Yüksel'in (50) koyunlarından biri iki gün erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun 3 kulağının olması ise herkesi şaşkına çevirdi. Yüksel, yıllardır besicilik yaptığını, ilk defa 3 kulaklı kuzuyla karşılaştığını söyled. Yüksel, "İlk anda kuzunun tam başının ortasındaki kulağı fark etmemiştim. Bugün sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım" dedi
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar