Kuzu kulağı!

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde besicilik yapan Ali Yüksel'in (50) koyunlarından biri iki gün erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun 3 kulağının olması ise herkesi şaşkına çevirdi. Yüksel, yıllardır besicilik yaptığını, ilk defa 3 kulaklı kuzuyla karşılaştığını söyled. Yüksel, "İlk anda kuzunun tam başının ortasındaki kulağı fark etmemiştim. Bugün sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım" dedi