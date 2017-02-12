Kuzu kulağı!

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde besicilik yapan Ali Yüksel'in (50) koyunlarından biri iki gün erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun3 kulağının olması ise herkesişaşkına çevirdi. Yüksel, yıllardırbesicilik yaptığını, ilk defa 3kulaklı kuzuyla karşılaştığını söyled. Yüksel, "İlk anda kuzunun tam başının ortasındaki kulağı fark etmemiştim. Bugün sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım" dedi
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