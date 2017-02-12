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Komadan çıktı imkansızı başardı

Komadan çıktı imkansızı başardı
Bursa'da kuaförlük yapan (32), 6 yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Kazada kalbi duran genç, 3 ay yoğun bakımda tedavi edildi. 2 yıl da bitkisel hayatta kaldı. Ancak doktorlar, gencin bir daha yürüyemeyeceğini açıkladı. Ailesinin çabaları sonucu Güler, gördüğü yoğun fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı. Sevinç gözyaşlarına boğulan baba Abdullah Güler, "Oğlumun yürüyebilmesi için gitmediğimiz doktor kalmadı. Bir umutla burada tedaviye başladık. 4 haftalık tedavi sonunda oğlum kendi kendine yürümeye başladı. O kadar mutlu olduk ki anlatamam" dedi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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