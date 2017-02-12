Komadan çıktı imkansızı başardı

Bursa'dakuaförlük yapanGökhan Güler(32), 6 yıl öncemotosiklet kazasıgeçirdi. Kazadakalbi durangenç, 3 ayyoğun bakımdatedavi edildi.2 yıl da bitkiselhayattakaldı. Ancakdoktorlar, gencin bir daha yürüyemeyeceğiniaçıkladı. Ailesinin çabaları sonucuGüler, gördüğü yoğun fizik tedavi ile yenidenyürümeye başladı. Sevinç gözyaşlarınaboğulan baba Abdullah Güler, "Oğlumunyürüyebilmesi için gitmediğimiz doktorkalmadı. Bir umutla burada tedaviye başladık.4 haftalık tedavi sonunda oğlum kendikendine yürümeye başladı. O kadar mutluolduk ki anlatamam" dedi.
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