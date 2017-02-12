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Kemanı öksüz kaldı

Kemanı öksüz kaldı
Çağın vebası kanser bir canı daha aldı. Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı Nedime Zeynep Işık (48) bir süre önce akciğer kanserine yakalandı. Acilen tedavi altına alındı. Ancak talihsiz kadının bedeni hastalığı kaldıramadı. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Başkemancı Işık için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve sanatçı arkadaşları katıldı. Işık'ın cenazesi gözyaşlarıyla Hisarçandır Mezarlığı'nda defnedildi.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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