Kemanı öksüz kaldı

Çağınvebası kanserbir canı dahaaldı. AntalyaDevlet Operave Balesi (ANTDOB)BaşkemancısıNedimeZeynepIşık (48) birsüre önce akciğerkanserineyakalandı. Acilen tedavi altına alındı. Ancaktalihsiz kadının bedeni hastalığı kaldıramadı.Önceki gün tedavi gördüğü hastanedehayata gözlerini kapadı. BaşkemancıIşık için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene,Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı HüseyinYayman ve sanatçı arkadaşları katıldı.Işık'ın cenazesi gözyaşlarıyla HisarçandırMezarlığı'nda defnedildi.
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