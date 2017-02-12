Samsun Atakum'da oturan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Durak Aydın (29), aşırı kilolarından kurtulmak istedi. 21 gün önce özel bir hastanede mide küçültme ameliyatına girdi. İddiaya göre operasyondan bir süre sonra fenalaştı. Kalbi durdu. 1.5 saat kalp masajı yapıldıktan sonra tekrar hayata döndürüldü. Ardından yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümünden doktoru sorumlu tutan Veysel Aydın, "Karım, Doç. Dr. Recep Aktimur tarafından ameliyat edildi. Hiçbir hastalığı yoktu. Salı günü enfeksiyon nedeniyle durumunun ağırlaştığını söylediler. Daha sonra eşim vefat etti. Karımı öldürdüler. İhmal sonucu kaybettik. Ameliyattan çıkan hastayı hemen servise aldılar. Yasal haklarımızı arayacağız" diyerek gözyaşı döktü. Ameliyatla ilgili bir sorunun olmadığını söyleyen Dr. Recep Aktimur ise, "Sorunsuz ve kısa süren bir ameliyat oldu. Ameliyattan 2-3 saat sonra hasta servisteyken kalbi durdu. Normalde 45 dakika sürmesi gereken kalp masajını ısrarla 1.5 saat yaptık ve hastayı hayata döndürdükten sonra yoğun bakıma aldık. Hayati fonksiyonları bir bir yerine geldi. Akciğer tedavisi için hastayı dahiliye bölümüne gönderdik. Ancak durumu kötüleşti. Ameliyatla ilgili bir sorun yok" diye konuştu.