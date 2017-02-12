Kaderin böylesi

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Belgin Yılmaz Cörüt, 2015 yılında Abdullah Cörüt ile evlendi. 2016'da evladını kucağına alan Cörüt'ün mutlu günleri uzun sürmedi. Doğumyaptıktan 3 hafta sonra ilik kanseriolduğunu öğrendi! Yakınları,Cörüt'e uygun ilik bulunması içinharekete geçti. Olumlu sonuç veren aramaların ardından genç anneye ilik nakli gerçekleştirildi. İlik nakli ile birlikte Cörüt'ün tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi. Tedavi giderek iyi sonuç verirken talihsiz kadının durumu bir anda kötüye gitti. Evladına doyamadı Yoğun bakım servisinde tedavi altına alının Cörüt, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Cörüt'ün ölümü üzerine ailesi adeta yıkıldı. Evladına doyamadan genç yaşta hayata veda eden Cörüt'ün cenaze namazı dün Küçükçekmece'de bulunan Ulu Camii'nde kılındı. Cemaat, kalabalık nedeniyle küçük olan cami avlusundan yola taştı. Cenazede büyük acıyaşayan baba Yakup Yılmaz 1'i erkek4 çocuğundan en küçüğü BelginYılmaz'ı kaybetmenin şoku içerisindeolduklarını ifade ederken, "Allahkimseye böyle bir acı vermesin"sözleri yürekleri yaktı. Cörüt'ün bugün memleketi yarın Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde toprağa verileceği açıklandı.
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