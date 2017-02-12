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Kaderin böylesi

, doğum yaptıktan 6 ay sonra ilik kanseri olduğunu öğrendi Geçtiğimiz gün amansız hastalığa yenilen genç kadının kaybı, ailesini perişan etti.

Kaderin böylesi
İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki , 2015 yılında Abdullah Cörüt ile evlendi. 2016'da evladını kucağına alan Cörüt'ün mutlu günleri uzun sürmedi. Doğum yaptıktan 3 hafta sonra ilik kanseri olduğunu öğrendi! Yakınları, Cörüt'e uygun ilik bulunması için harekete geçti. Olumlu sonuç veren aramaların ardından genç anneye ilik nakli gerçekleştirildi. İlik nakli ile birlikte Cörüt'ün tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi. Tedavi giderek iyi sonuç verirken talihsiz kadının durumu bir anda kötüye gitti. Evladına doyamadı Yoğun bakım servisinde tedavi altına alının Cörüt, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Cörüt'ün ölümü üzerine ailesi adeta yıkıldı. Evladına doyamadan genç yaşta hayata veda eden Cörüt'ün cenaze namazı dün Küçükçekmece'de bulunan Ulu Camii'nde kılındı. Cemaat, kalabalık nedeniyle küçük olan cami avlusundan yola taştı. Cenazede büyük acı yaşayan baba Yakup Yılmaz 1'i erkek 4 çocuğundan en küçüğü Belgin Yılmaz'ı kaybetmenin şoku içerisinde olduklarını ifade ederken, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin" sözleri yürekleri yaktı. Cörüt'ün bugün memleketi yarın Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde toprağa verileceği açıklandı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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