İş adamına kanlı pusu

İzmir Karabağlar'da ünlü işadamı Yusuf Adıgüzel dün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Otomobiline binmeye çalışan işadamı, iki kişitarafından pompalıtüfekle silahlı saldırıyauğradı. Adıgüzel, göğsünden ağır yararlanarak yere yığılırken, kar maskeli saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, Yusuf Adıgüzel'i kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 5 çocuk babası, kaldırıldığı hastanedekurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışmalarına başladı.
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