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İş adamına kanlı pusu

İş adamına kanlı pusu
İzmir Karabağlar'da ünlü işadamı dün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Otomobiline binmeye çalışan işadamı, iki kişi tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Adıgüzel, göğsünden ağır yararlanarak yere yığılırken, kar maskeli saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, Yusuf Adıgüzel'i kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 5 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışmalarına başladı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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