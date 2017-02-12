Halka ateş açan pilot yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ali Ercan aylarca saklandı, sonunda yakayı ele verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır yaptıkları çalışma ve teknik takip sonucu Ercan'ın annesinin evine operasyon düzenleyen polisler, zanlıyı burada gözaltına aldı. Ercan'ın bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu. Pilot Binbaşı Ali Ercan'ın ilk sorgusunda, darbe girişimi gecesi Ankara'dakobra helikopterlehavalandığını itiraf etti. Cuntacı askerin 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde polislere ve halka ateş açarak kan döktüğü iddia edildi.
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