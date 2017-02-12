Hacı anneler başını yaktı

Bursa İnegöl'deki Alanyurt Ortaokulu'nda resim öğretmeni olan Musa Çelik, kız öğrencilerine çay ısmarlayıp sohbet etmek istedi. Öğrencilerin gelmemesi üzerine de 'Yahu gelin hacıanneler' diyerekçağrısını yineledi. Daveti kabul etmeyen öğrenciler, öğretmenlerinin bu sözlerini velilerine söyledi. Bunun üzerine okula giden bazı veliler, öğretmen Çelik'i dövmek istedi. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen, şöyle konuştu: "Samimi ve espri olarak söylenen bir söz nerelere taşındı. 26 yıllık öğretmenim. Aynı zamanda tanınan bir sanatçıyım. Yaşananları gurur meselesi yaptığım için intiharı dahi düşünüyorum."
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