Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, referandum öncesi halkın cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bunun için alanlara çıkacaklarını söyledi.

Referandumun, FETÖ'nün darbe girişimine yanıt olarak değerlendiren Erdoğan, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin." dedi.