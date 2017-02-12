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: 16 Nisan 15 Temmuz'un cevabı olacaktır

Cumhurbaşkanı a ilişkin bir soru üzerine, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin." dedi.

Erdoğan: 16 Nisan 15 Temmuzun cevabı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, öncesi halkın cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bunun için alanlara çıkacaklarını söyledi.

Referandumun, FETÖ'nün darbe girişimine yanıt olarak değerlendiren Erdoğan, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin." dedi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 14:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

15 temmuzun cevabı EVET dir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2017 14:59
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