Enişte katilleri kıskıvrak

Samsun'da müteahhitlik yapan Aygün Eskitoğlu (41) geçen hafta eşi N.E. İle ailevi nedenlerden tartıştı. N.E. evini terk ederek babası Ayhan Yağız'ın evine gitti. Eşiyle konuşmak isteyen müteahhit ise kayınpederinin kapısına dayandı. İddiaya göre damadının belinde silah olduğunu fark eden Ayhan Yağız, ruhsatsız tabancasını alarak kapıya çıktı. İkili tartışmaya başladı. Ardından silahlar patladı. Çıkan çatışmada müteahhit Eskitoğlu yaşamını yitirdi. Ayhan Yağız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete karıştıkları ileri sürülen Ayhan Yağız'ın oğulları İ.Y. (42) ve H.Y. (36) ile B.K. (40) dün akşam polise teslim oldu.