En 'Derin' mucize

Derin Çevik, 22 Aralık 2014'te İstanbul'da dünyaya geldi. Doğumundan 8 saat sonra beyninde 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan bir beyin hastalığı) tespit edildi. Defalarca epilepsi nöbeti geçirdi. Doktorların tavsiyesi üzerine 6 aylıkken ameliyat edildi. Ancak operasyondan sonra bedeninin sol tarafının bütün fonksiyonlarını kaybedebileceği, göremeyeceği ve konuşamayacağı söylendi. Beyninin sağ bölümü 9 saatlik operasyonla alınan Derin, parmaklarını ve ellerini oynatarak mucizenin adı haline geldi. Evlatlarının hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Emine - Mehmet Çevik çifti, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Doğduktan 8 saat sonra epilepsi nöbeti geçirdiğinde fark edildi. 6 ay boyunca onlarca epilepsi nöbeti geçirdi. 6 aylıkken ameliyat olabileceği kararına varıldı. Ameliyat olmazsa bu kadar yoğun epilepsi nöbeti ve beyindeki bozukluk sonucu sadece 1 ya da 2 yıl yaşayabileceği söylendi. Ameliyatın ardından ise felç kalabileceği, göremeyeceği belirtildi. Operasyonun ardından Derin, aneste-zinin etkisi gittikçe elini ayağını bıra-kın, parmaklarını bile oynatıyordu.



FİZYOTERAPİYE DEVAM

Doktorlar bunun tıp kurallarına uymayan bir mucize olduğunu söyledi." Derin'in haftada 2 saat fizyoterapi gördüğünü anlatan anne Çevik, bunun yeterli olmadığını, bu tedavinin haftada en az 10 saat alınması gerektiğini söyledi. "Kimse bu çocuklarda gelişim olabileceğine inanmıyor. Ama biz inanıyoruz. Devlet sadece haftada 2 saat fizyoterapiyi ödüyor. Ben evde yapmaya, destek olmaya çalışıyorum ama tabii ki yeterli seviyeye ulaşılamıyor. İstiyoruz ki devletimiz bu çocukların yanında olsun" dedi.