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Ejderha tavuğu!
Bodrum'da yaşayan Ertuğrul Kara, 8 farklı tavuk türü yetiştirmeyi başardı. Çiftlikte son olarak '' olarak bilinen ve sadece Vietnam ve Endonezya'da bulunan 'Dong Tao' cinsi tavuk yetiştirdi. Kara, "20 bin lira teklif eden olmasına rağmen satmadık. Ayaklarından yapılan çorbanın Viagra etkisi yaptığı biliniyor" dedi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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