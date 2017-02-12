Doğru istihbarat

FETÖ soruşturması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Kayseri'de daha önce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve meslekten ihraç edilen 17 personelin ByLock kullandığını belirledi. Cumhuriyet savcılığından haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkan 17 zanlıdan 11'i bu sabah evlerinden alındı. 6 eski emniyet mensubu ise bulunamadı. Gözaltına alınan zanlılar arasında, BBP lideriMuhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğuhelikopterinin 2009 yılındaKahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ndedüşmesi sırasında Kayseri'de istihbaratmüdürü olarak görev yapan ve olayımanipüle ettiği ortaya çıkan Ali OrhanDinç'in de bulunduğu belirlendi.
ARAMA EKİBİNİ YANILTTI
Yazıcıoğlu ailesi tarafından açılan davalarda, Dinç'in Kahramanmaraş'tan aldığı bilgileri dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile Vali Mevlüt Bilici'ye farklı aktardığı, bilgi kirliliği oluşturduğu ileri sürülmüştü. İddialara göre Özdemir, helikopterin düştüğü noktayı tespit etmesine rağmen arama ekiplerinin farklı noktalara gitmesini sağlamış ve helikopterden canlı kurtulanların da ölümüne neden olmuştu. Diğer bir iddia ise bu sayede vakit kazanan FETÖ ekibinin olay yerine giderek sabotaj delillerini yok ettiği ileri sürülmüştü
Dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Ali Orhan Dinç, kaza ile ilgili yanlış bilgi vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.