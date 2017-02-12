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Doğru istihbarat

Kayseri’de 11 FETÖ’cü yakalandı. Aralarında Ali Orhan Dinç de vardı. ’nun helikopterinin yerini yanlış veren eski emniyet müdürünün telefonunda da ByLock çıktı.

Doğru istihbarat
FETÖ soruşturması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Kayseri'de daha önce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve meslekten ihraç edilen 17 personelin ByLock kullandığını belirledi. Cumhuriyet savcılığından haklarında yakalama ve gözaltı kararı çıkan 17 zanlıdan 11'i bu sabah evlerinden alındı. 6 eski emniyet mensubu ise bulunamadı. Gözaltına alınan zanlılar arasında, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterinin 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde düşmesi sırasında Kayseri'de istihbarat müdürü olarak görev yapan ve olayı manipüle ettiği ortaya çıkan Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu belirlendi.

ARAMA EKİBİNİ YANILTTI
Yazıcıoğlu ailesi tarafından açılan davalarda, Dinç'in Kahramanmaraş'tan aldığı bilgileri dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile Vali Mevlüt Bilici'ye farklı aktardığı, bilgi kirliliği oluşturduğu ileri sürülmüştü. İddialara göre Özdemir, helikopterin düştüğü noktayı tespit etmesine rağmen arama ekiplerinin farklı noktalara gitmesini sağlamış ve helikopterden canlı kurtulanların da ölümüne neden olmuştu. Diğer bir iddia ise bu sayede vakit kazanan FETÖ ekibinin olay yerine giderek sabotaj delillerini yok ettiği ileri sürülmüştü



Dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Ali Orhan Dinç, kaza ile ilgili yanlış bilgi vermişti.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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