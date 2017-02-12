Devlet baba

Annelerini kaybeden Yurdagül ile Ali’yi babaları terk etti. Babaannesi ve dedesi tarafından sahiplenilen kardeşler yokluktan okula da gidemedi. Durumu öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hemen harekete geçti. Minikler dün ilk kez okula gitti.
İzmir'de yaşayan 6 yaşındaki Yurdagül ile 7 yaşındaki Ali Toğa'nın hayat hikayeleri yürekleri sızlattı. Kardeşlerin birkaç yıl önceanneleri vefat etti. Ardından babaları çekip gitti. Ortada kalan minikleri, aynı isimleri taşıdıkları babaanneleri ve dedeleri sahiplendi. Maddi imkansızlıklardan dolayı barakada yaşayan yaşlı çift, torunlarını okula gönderemedi. En büyük hayalleri okumak olan minikler, çöpten topladıkları kağıtlara yazılar yazarak eğitim özlemlerini gidermeye çalıştı. aileye maaş bağlandı Kardeşlerin durumunu öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hemen harekete geçti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, zor durumda olan aileye ve iki kardeşe sahip çıkılması için İzmir İl Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine İl Müdürü NesimTanğlay, aileye ulaştı. Kardeşler okulayazdırıldı. Çocukların bundan sonraki tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Tanğlay, çocukların ve ailenin dahauygun şartlarda barınabilecekleri birikamet adresine taşıyacağız. Ayrıca aileye yaklaşık bin lira maaş da bağladık" dedi.
Okula başlayan Yurdagül ve Ali'nin mutluluğu gözlerinden okundu. İki küçük kardeş duygularını şu sözlerle anlattı: "Okulu çok istiyorduk, çanta ve defterlerimiz var. Resim çiziyoruz. Öğretmenimizi de çok sevdik. Bize yardım edenleri öpüyoruz."
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