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Devlet baba

Annelerini kaybeden ile Ali’yi babaları terk etti. Babaannesi ve dedesi tarafından sahiplenilen kardeşler yokluktan okula da gidemedi. Durumu öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hemen harekete geçti. Minikler dün ilk kez okula gitti.

Devlet baba
İzmir'de yaşayan 6 yaşındaki Yurdagül ile 7 yaşındaki Ali Toğa'nın hayat hikayeleri yürekleri sızlattı. Kardeşlerin birkaç yıl önce anneleri vefat etti. Ardından babaları çekip gitti. Ortada kalan minikleri, aynı isimleri taşıdıkları babaanneleri ve dedeleri sahiplendi. Maddi imkansızlıklardan dolayı barakada yaşayan yaşlı çift, torunlarını okula gönderemedi. En büyük hayalleri okumak olan minikler, çöpten topladıkları kağıtlara yazılar yazarak eğitim özlemlerini gidermeye çalıştı. aileye maaş bağlandı Kardeşlerin durumunu öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hemen harekete geçti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, zor durumda olan aileye ve iki kardeşe sahip çıkılması için İl Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine İl Müdürü Nesim Tanğlay, aileye ulaştı. Kardeşler okula yazdırıldı. Çocukların bundan sonraki tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Tanğlay, çocukların ve ailenin daha uygun şartlarda barınabilecekleri bir ikamet adresine taşıyacağız. Ayrıca aileye yaklaşık bin lira maaş da bağladık" dedi.



Okula başlayan ve Ali'nin mutluluğu gözlerinden okundu. İki küçük kardeş duygularını şu sözlerle anlattı: "Okulu çok istiyorduk, çanta ve defterlerimiz var. Resim çiziyoruz. Öğretmenimizi de çok sevdik. Bize yardım edenleri öpüyoruz."
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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