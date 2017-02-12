Şanlıurfa'da hurdacılık yapan İsmail Türkben çıktığı damda spiralle demiri kesmeye çalışırken damdan düşerek yaralandı. Kanlar içindeki hurdacı hastaneye koştu! Olay, Karaköprü İlçesi'ne bağlı Esentepe Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Çıktığı damda spiralle demir kesen hurdacı İsmail Türkben'in ayağı kaydı. Talihsiz adam elindeki spiralle beraber damdan düşerek kafasını yardı. Kanlar içinde kalan Türkben hastaneye koşarak gitti. Tedavi edilen İsmail Türkben, yapılan tetkiklerin ardından taburcu oldu. Türkben, "Kulübenin üzerinde demiri kesmeye çalıştığım sırada spiralleberaber aşağı düştüm. Kafa üstüyere çakıldım. Kanlar içinde hastaneye koştum. Çok şükür ağır yaralanmadım" diye konuştu.
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