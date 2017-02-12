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Cenazeleri ortada kaldı

Cenazeleri ortada kaldı
Altan ve çifti, bütün varlıklarını sattı. Tatile çıktıkları İzmir Çeşme'de kaldıkları otel odasına iki intihar mektubu bıraktı. Kanser hastası olduğu öğrenilen çift, daha sonra Kanada'da yaşayan oğulları Levent Çetin'e de veda masajı attı. Ancak çocuklarından 'İkinizden de nefret ediyorum' yanıtını aldı. Çift daha sonra otelin plajında sır bir şekilde intihar etti. Cesetleri sahile vuran çiftin cansız bedenleri, 3 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Oğulları Levent Çetin ise anne babasının cenazesine katılmayacağını söyledi. Çiftin cenazesinin yeğenleri tarafından alınacağı açıklanmıştı. Ancak 3 gün geçmesine rağmen, adli tıpta bekleyen çiftin cansız bedenlerini almak için herhangi bir başvuru olmadığı belirlendi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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