Cenazeleri ortada kaldı

Altan ve Ülker Çetin çifti, bütün varlıklarını sattı. Tatile çıktıkları İzmir Çeşme'de kaldıkları otel odasına iki intihar mektubu bıraktı. Kanser hastası olduğuöğrenilen çift, daha sonra Kanada'dayaşayan oğulları Levent Çetin'e deveda masajı attı. Ancak çocuklarından 'İkinizden de nefret ediyorum' yanıtını aldı. Çift daha sonra otelin plajında sır bir şekilde intihar etti. Cesetleri sahilevuran çiftin cansız bedenleri, 3 günönce İzmir Adli Tıp Kurumu'nagetirildi. Oğulları Levent Çetin ise anne babasının cenazesine katılmayacağını söyledi. Çiftin cenazesinin yeğenleritarafından alınacağı açıklanmıştı.Ancak 3 gün geçmesine rağmen,adli tıpta bekleyen çiftin cansızbedenlerini almak için herhangi birbaşvuru olmadığı belirlendi.
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