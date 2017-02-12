Yol Durumu
  1. Kemanı öksüz kaldı
  2. Enişte katilleri kıskıvrak

Çatıda snowboard

Çatıda snowboard
Rize'nin Kaçkar Dağları karla kaplandı. Geçtiğimiz hafta bölgede Petran Kayak Şenliği yapıldı. Etkinlikte ortaya çıkan renkli fotoğraflar, büyük beğeni aldı. Yöre insanının Lazboard'larla kaymalarını izleyen ABD'li kayakçılar Alex Yoder ve Nick Russell ise geçen yıl bölgede çektikleri belgeseli ülkelerinde yayınladı. Çatılardan çatılara kayarak atlayan ikilinin görüntüleri yürekleri hoplattı. Maceracı dağcılar, belgeselin devamında 'ye hayran kaldıklarını anlattı.
Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar