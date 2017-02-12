Çatıda snowboard

Rize'nin Kaçkar Dağları karla kaplandı. Geçtiğimiz hafta bölgede PetranKayak Şenliği yapıldı. Etkinlikte ortaya çıkan renkli fotoğraflar, büyük beğeni aldı. Yöre insanının Lazboard'larla kaymalarını izleyen ABD'li kayakçılarAlex Yoder ve NickRussell ise geçen yılbölgede çektikleribelgeseli ülkelerindeyayınladı. Çatılardan çatılara kayarak atlayan ikilinin görüntüleri yürekleri hoplattı. Maceracı dağcılar, belgeselin devamında Rize'ye hayran kaldıklarını anlattı.
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