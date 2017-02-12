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Sarsıntıların sürdüğü 'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğünde oldu.

Çanakkalede deprem!

'nin Ayvacık ilçesinde, 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem, saat 16.48'de kaydedildi.

Sarsıntının 20,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 16:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Earthquakes map Earthquakes map

Midilli volkanik bir adadır.Midilli ile Ayvacık arasında yeni adacıklar oluşabilir.Ege de volkanik patlamalar başladı.Yaz ayı dağa da patlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2017 17:31
Alper Alper

Allah yardımcıları olsun. Van depreminin artçıları uzun zaman sürmüştü. Kolay bitmiyor. Neyse ki devletimiz anında ulaşıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.02.2017 17:16
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