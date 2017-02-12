Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem, saat 16.48'de kaydedildi.
Sarsıntının 20,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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Midilli volkanik bir adadır.Midilli ile Ayvacık arasında yeni adacıklar oluşabilir.Ege de volkanik patlamalar başladı.Yaz ayı dağa da patlar.
Allah yardımcıları olsun. Van depreminin artçıları uzun zaman sürmüştü. Kolay bitmiyor. Neyse ki devletimiz anında ulaşıyor.
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