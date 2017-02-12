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'Can' hırsız

Sokak ortasında öldürülen , Türkiye’yi derinden sarstı. 17 yaşındaki katil zanlısı M.A.K.’nın cinayette kullandığı tüfeği, cep telefonu çalarak aldığı ortaya çıktı

Can hırsız
İstanbul Bağcılar'daki bir börekçide çalışan 17 yaşındaki Çartı sokak ortasında öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç cinayetin ardındaki gerçekler ise tüyler ürpertti. Talihsiz kızı pompalı tüfekle öldüren M.A.K. (17) polise teslim oldu. Bu yaştaki bir gencin tüfeği nereden bulduğu ise kafalarda soru işaretine neden oldu. Cinayetle ilgili konuşan Cansu'nun okul arkadaşı ortaya sarsıcı bir iddia attı. H.K., katil zanlısının uzun süredir tehdit ettiği genç kızdan para sızdırmaya çalıştığını söyledi. Cinayette kullanılan tüfeği de çaldığı 10 tane cep telefonunu satarak aldığını öne sürdü. Polisin konuyu araştırdığı belirlendi. M.A.K'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cinayeti işleyeceğini daha önce duyurduğu, hatta alacağı cezayı bile hesapladığı ortaya çıkmıştı
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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