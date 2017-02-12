Bir tarafta iyi niyet bir tarafta ihanet

Avrupa terör yuvası haline geldi. Strasbourg’daki PKK mitingine Fransız polisi korumasında tüm Avrupa’dan 10 bin terör destekçisi katıldı. Adana’da ise yakalanan Danimarka ve İsveç vatandaşı iki kişi DEAŞ’lı çıktı. Türk polisinin tutukladığı teröristlerin Avrupa’da büyük bir eylem yapmak için talimat aldıkları ortaya çıktı...
Avrupa yıllardır Türkiye'de başgösteren terörün en büyük koruyucusu oldu. PKK, DHKP-C ayrımı yapmayan Avrupalılar, son olarak FETÖ terörüne de ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini hendeklerle savaş alanına çeviren Kürt halkına yıllardır zulmeden PKK ise Berlin, Brüksel, Paris demeden Avrupa'da el üstünde tutuldu. Kendisine dokunmayan terörü kucaklayan Avrupa, Türkiye karşısındaki ikiyüzlülüğünü dün Strasbourg'da ortaya koydu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerindengelen terör örgütü PKK yandaşları,Fransa'nın Strasbourg şehrinde bir arayageldi. Fransa'nın çeşitli şehirlerden, Belçika, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelen yaklaşık 10 bin terör destekçisi Fransız polisi eşliğinde yürüdü. Apo posterleri açan grup, terör örgütü elebaşının serbest bırakılması için slogan attı. Avrupa medyası kendi topraklarındakibu terörü gururla savunarak terörsevicilikte yeni bir çığır açtı.
* DEAŞ'lı iki terörist Türkiye tarafından yakalanmasa Avrupa'yı kana bulayacaktı.
İYİ NİYET BURASI ADANA Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle tutuklanan Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in sahte kimliklerle Türkiye'ye giriş yaptığı ve sansasyonel eylem düzenlemek için Avrupaülkelerine geçmeye çalıştığı belirlendi. Yakalandıklarında üstlerinde sahte mültecikimliği bulunan ve ilk ifadelerinde para, gıda ve giyecek yardımında bulunmak için Suriye'ye gittiklerini iddia eden Laban ve Saleh, emniyette 10 gün süresince uzman ekiplerce sorgulandı. Laban'ın üzerindedijital malzemelerde yapılan incelemedeise Suriye'de DEAŞ saflarında çekildiğitahmin edilen fotoğraflar ele geçirildi. Laban'ın çok sayıda kişiyle siperde askeri kamuflaj ve hücum yelekli olarak kalaşnikof tüfekle çekilmiş fotoğrafları da elde edildi. İki zanlının, Suriye'de son üç ayda yoğun bir silah ve patlayıcı eğitiminden geçirildiği ve Avrupa'da sansasyonel eylem yapmak için talimat alıp yola çıktıkları belirlendi. İki terörist yakalanıp cezaevine atıldı.
* Danimarka ve İsveç vatandaşı iki teröristin DEAŞ için savaş yaparken fotoğrafları bulundu.
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